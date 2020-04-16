“ادخر قرشك الأبيض إلى يومك الأسود”.. درس كورونا المستجد

هبة العيساوي

عمان- الخروج مع الأصدقاء أو شراء الملابس بكثرة أو الجلوس في المقاهي والمطاعم أو أماكن الترفيه وشراء ما يلزم وما لا يلزم كل هذه الأمور التي كان يفعلها كثير من الناس بدافع “تنفيس الضغط” كانت تمثل ضرورة قبل أن يغزونا “كورونا”.. لكن اليوم المعادلة اختلفت.

فقبل كورونا ليس كما بعدها.. فأولويات الإنفاق اليوم لم تعد نفسها كما في السابق.. فالواقع اليوم يختلف كثيرا بالنسبة لكثير من الناس منهم شريحة الموظفين التي باتت مهددة بشكل كبير رغم كل التطمينات.

وأصبح هنالك تفكير سائد بين كثير من الموظفين والناس بأنه من الضروري توجيه نقودهم لانفاقها على الأولويات … الأولويات فقط … من باب تطبيق المثل الذي يقول “خبي قرشك الأبيض إلى يومك الأسود” لأن كثيرا من أصحاب العمل سيلجؤون لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية بتخفيض الرواتب أو انهاء خدمات موظفيهم في بعض الحالات.

ربة المنزل أم أحمد الرفاعي تقول “المثل الشعبي “خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود” يمثل واقعنا في الوقت الراهن وينطبق على جميع الأسر.

وتضيف الرفاعي التي يعمل ابناؤها في القطاع غير المنظم وبالمياومة أنه للأسف من لم يكن يحسب حساب هذا الوقت العصيب وقع في أزمة اقتصادية كبيرة.

وتؤكد أنها تلوم أبناءها على عدم الادخار في الأيام السابقة لأي أزمة محتملة رغم أن عملهم اليومي كان يوفر لهم أجرا جيدا.

وتشير الرفاعي إلى أن نمط حياة الناس يجب أن يتغير والتفكير في المستقبل المجهول دائما ضروري لكي لا يقع أحد في مشكلة عدم القدرة على تأمين الحاجات الأساسية لأفراد عائلته كما حصل مع أسرتها.

إخلاص الردايدة التي تعمل تعمل كموظفة في إحدى المؤسسات التجارية تؤكد أنها خلال أزمة كورونا وتوقف العمل نتيجة حظر التجول أعادت التفكير في نمط حياتها وطريقة الاستهلاك التي كانت تعتمدها قبل الأزمة.

وتبين أن خوفها من فقدان عملها أو تخفيض راتبها في ظل وجود التزامات مصرفية، فإن عليها ترتيب أولوياتها وميزانيتها كي لا تقع في أزمة عدم القدرة على سداد التزاماتها.

وتقول الردايدة “كنت أصرف على كماليات كثيرة ولكن أزمة كورونا نبهتني للعديد من الأولويات وتحديدا ضرورة الادخار للمستقبل المجهول”.

وتضيف أن “أعلم أن هناك أسرا تعتمد على أجرها اليومي وأن وضعي الاقتصادي الآن أفضل منهم، ولكن ربما يصبح وضعي أسوأ في حال تم الاستغناء عني في العمل لذلك يجب أن يكون لدي خطة للمستقبل”.

وأعلنت الحكومة عن تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الحكومية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص اعتبارا من يوم الأربعاء 18 آذار (مارس) الماضي وضرورة التحول للعمل المرن.

ومن ثم قررت الحكومة فرض حظر التجول اعتبارا من يوم السبت 21 آذار (مارس) للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا بينهم.

من جانبها تقول الموظفة في إحدى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص جمانة خلدون إنه بعد أن قام صاحب العمل باخبارهم أنه سيخصم من قيمة الرواتب بنسبة 50 % خلال الثلاثة أشهر المقبلة ومن لا يقبل بذلك سيتم الاستغناء عنه، أعادت فورا التفكير في ترتيب أولوياتها المادية.

وتقول خلدون الأم لطفلين إن دخلها الشهري ليس مرتفعا أصلا وكان يتم صرفه لتغطية تكاليف حضانة الأطفال وقيمة بنزين لمركبتها، مشيرة إلى أنها تحمد الله أن زوجها ما يزال يعمل وراتبه جيد لتغطية الالتزامات.

ولكن تشير إلى أن الخوف من المستقبل المجهول يحتم عليها أن تعيد النظر في ميزانية الأسرة وطريقة الاستهلاك وأهمية الادخار قدر الامكان.

وتبين خلدون أنها في حال لم تتحمل تخفيض قيمة راتبها للنصف ستبحث عن عمل آخر يوفر لها دخلا أعلى لكي تستطيع مساعدة أسرتها.