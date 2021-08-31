ادراج أسهم “الفوسفات الأردنية” في الأسواق العالمية

عمّان – الغد – أدرج مؤشر (Morgan Stanley Capital international / MSCI) الامريكي العالمي للأسواق الناشئة وصناديق الاسهم والدخل الثابت، شركة مناجم الفوسفات الاردنية ضمن قوائمه للشركات الناجحة والمستقرة وتضع شركة MSCI مؤشرات لصناديق الاستثمار العالمية من حيث القيمة السوقية لسهم المستثمرين.

ويعكس هذا الانجاز الدولي الجديد لشركة مناجم الفوسفات الاردنية، قدرتها وجاهزيتها لتكون جاذبة لشراء اسهمها من قبل الصناديق الاستثمارية العالمية، بسبب ما حققته من متطلبات مالية من حيث الأرباح والسيولة، وقدرتها كذلك على توليد قيم مضافة ومستمرة لمساهميها.

ويُمكن هذا التحول الايجابي والكبير في واقع شركة مناجم الفوسفات الاردنية، من فرصة لضخ المزيد من السيولة الخارجية للسوق المحلي، مما يعزز استقرار الشركة وينعكس على ادائها ويطمئن جميع المساهمين المحليين والخارجيين على وضعها ومستقبلها.

ويؤكد الادراج، اهتمام الصناديق الاستثمارية في العالم بالشركات في الدول الناشئة، وتوجيه حصة من سيولتها للاستثمار في أسهم هذه الشركات، بما فيها شركة مناجم الفوسفات الاردنية، وبالتالي زيادة الطلب على اسهمها.

يذكر ان شركة مناجم الفوسفات الاردنية، اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية، جملة من الاجراءات، لتطوير أدائها وضبط نفقاتها وتخفيض كلف الإنتاج وزيادة المبيعات، والتي انعكست اثارها الايجابية على أداء الشركة وربحيتها وقدرتها على الاستمرار كمساهم فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد أفضل للمساهمين فيها وذلك من خلال وضع خطة لضبط النفقات وزيادة كميات الإنتاج وزيادة حجم المبيعات للأعوام 2018–2022 انعكست وبشكل واضح على ارتفاع كميات الانتاج والمبيعات السنوية للفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.