إدراج 411 مشروعا في موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل

المفرق- قال رئيس مجلس محافظة المفرق الدكتور محمد اخو رشيدة ان المجلس قام بإدراج 411 مشروعا ضمن موازنة العام القادم والمتوقع ان تبلغ 20 مليونا و 454 الف دينار .

وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بحضور رئيس لجنة المالية خالد الحسبان والناطق الإعلامي صبري زيادنة ان موازنة المجلس للعام الحالي بلغت 25 مليون دينار تضمنت 529 مشروعا حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 16 بالمئة في حين بلغت موازنة المجلس في العام الماضي 19 مليون دينار شملت ادراج 157 مشروعا حيث بلغت نسبة الإنفاق الفعلي 13.3 بالمئة .

وبين اخو ارشيدة ان نسبة الإنفاق الفعلي في قطاع الاشغال بلغت 27 بالمئة شملت طريق حزام المفرق الدائري المرحلة الاولى وطرق ايدون سوق الحلال والثغرة وطريق الحرفية ام النعام وانارة 10 كيلو مترات من طريق المفرق الزرقاء وطرح عطاء مبنى جديد للأحوال المدنية وغيرها من الخدمات. وتطرق اخو ارشيدة إلى ابرز المعيقات التي تواجه عمل المجلس والمتمثلة بعدم الاستقلال المالي والإداري لمجالس المحافظات وعدم توفر مقرات خاصة بها وكوادر وموظفين.-(بترا)