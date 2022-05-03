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ادّعى الوقوع عن حمّالة الإسعاف.. بهدف إضاعة الوقت! (فيديو)

6:52 م2022-05-03
ادّعى الوقوع عن حمّالة الإسعاف.. والهدف إضاعة الوقت! (فيديو)
ادّعى الوقوع عن حمّالة الإسعاف.. والهدف إضاعة الوقت! (فيديو)

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كان “بلقان بوتيف جارد” متقدماً 2-1 على ضيفه بيلاسيتسا، ضمن مجموعة الجنوب الغربي لدوري الدرجة الثالثة البلغاري، حين حاول لاعبه يوردان أبوستولوف إدّعاء الاصابة، فأدخل الحكم الحمّالة لإخراجه، لكنه قام بتصرّف غير مسبوق ربما، رصدته الكاميرا، وهو أنه ادّعى هذه المرة الوقوع عن الحمالة الى أرض الميدان، والهدف واحد وهو إضاعة الوقت.

6:52 م2022-05-03
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