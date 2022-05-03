ادّعى الوقوع عن حمّالة الإسعاف.. بهدف إضاعة الوقت! (فيديو)

كان “بلقان بوتيف جارد” متقدماً 2-1 على ضيفه بيلاسيتسا، ضمن مجموعة الجنوب الغربي لدوري الدرجة الثالثة البلغاري، حين حاول لاعبه يوردان أبوستولوف إدّعاء الاصابة، فأدخل الحكم الحمّالة لإخراجه، لكنه قام بتصرّف غير مسبوق ربما، رصدته الكاميرا، وهو أنه ادّعى هذه المرة الوقوع عن الحمالة الى أرض الميدان، والهدف واحد وهو إضاعة الوقت.

Out of context camilleros llegó hasta Bulgaria…



Allí Yordan Apostolov, del Balkan Botevgrad, fue protagonista de esta insólita manera de querer perder el tiempo.



Su equipo terminó venciendo 2-1 al Belasitsa Petrich. @Universo970py.pic.twitter.com/6Oq4KdzJLF — Juan Coronel (@juanracoronelpy) May 2, 2022