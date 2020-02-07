اذربيجان: الأردن يمثل واحة للأمن والاستقرار في المنطقة

باكو- أكد رئيس مركز تحليل العلاقات الخارجية في حكومة اذربيجان الدكتور فريد شافييف، خلال استقباله اليوم الجمعة، وفدا اعلاميا أردنيا، ان الاردن شريك مستقر ومهم لأذربيجان ويدعم ذلك العلاقات المتميزة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الهام علييف.

وقال ان الأردن يمثل واحة للأمن والاستقرار في منطقة تشهد الكثير من التوترات، مؤكدا أهمية الدور المحوري الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وعبر شافييف عن تقديره لدعم الأردن لقضايا اذربيجان، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإعادة تشغيل خط طيران مباشر وتأسيس منتدى أعمال مشترك بين الجانبين.

وأشار إلى توجه الرئيس الهام علييف إلى إشراك الشباب في الحياة السياسية وهو ما دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، متوقعا ان يكون تمثيل الشباب عاليا في المجلس الجديد، كما اشار إلى الاصلاحات التي نفذتها اذربيجان والقضاء على الفساد والتشريعات التي نفذتها في هذا الإطار.(بترا)