إربد: إضراب للباصات العمومي احتجاجا على تخفيض السعة إلى 50%

احمد التميمي

اربد – توقف أصحاب الباصات العاملة على خطوط اربد بني كنانة البالغة 80 باص كوستر عن العمل إلى إشعار آخر، احتجاجا على الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لهم بسبب تخفيض السعة التشغيلية للمركبات وارتفاع أسعار المحروقات.

وأشاروا إلى ازدياد ظاهرة عمل السيارات الخصوصي مقابل الأجرة وزيادة التكاليف المرتبة عليهم، مما تسبب بخسائر كبيرة وعدم القدرة على توفير الأقساط المرتبة على الباصات وتراكم الديون عليهم.

ودعا أصحاب الباصات إلى زيادة الأجور ما نسبته 100% وضبط النقل الخاص مقابل الأجر ووضع ضوابط رادعة، إضافة إلى إعفاء الباصات من رسوم التراخيص ورسوم الهيئة لمدة عامين.