اربد: إطلاق مبادرة فرسان الأردن

اربد – الغد – أطلق مجموعة من الشباب مبادرة بعنوان “فرسان الأردن” وهي إحدى المبادرات الشبابية الرائدة في الشأن السياسي والقيادي

وقالت احد الطالبات نداء العمري أن المبادرة تأسست في عام 2019 حيث يقوم على تحقيق أهدافها وإدارتها كادر شبابي من مختلف الفئات العمرية والتوجهات المختلفة.

وأكدت العمري أن المبادرة تتمثل في إنشاء قاعدة شبابية تمثل العمود الفقري للحياة السياسية والبرلمانية في الأردن إضافة إلى تفعيل دور الشباب من عمر 18-30 في مجال التنمية السياسية والعملية الانتخابية والعمل المجتمعي وتقديم مختلف أشكال الدعم للمشاريع الشبابية.

وأضافت أن المبادرة تعمل تحت عدة أوجه من حيث التمكين السياسي والقيادي للشباب وصنع قيادات شابة فاعلة من خلال تقديم عدة فعاليات متنوعة ودورات تدريبية وغيرها من الوسائل المُعتمدة والمختلفة لرفع كفاءتهم وصقل شخصياتهم .

وقالت أن المبادرة تعمل على تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في تشكيل حكومة شبابية فعلية وحقيقة بكونهم هم القادة للمرحلة المقبلة وصنع التغيير بكل فكر وشفافية وعدالة.