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اربد.. تهافت على المولات والمحال التجارية لشراء المواد التموينية

منذ 51 دقيقة

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احمد التميمي

اربد – تشهد مخابز اربد والمولات والمحال التجارية تهافت كبير لشراء مادة الخبز والمواد التموينية بعد القررات الحكومية الاخيرة بتعطيل المدارس والجامعات لمدة اسبوعين.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة اربد اكرم عرفات ان المخابز تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مادة الخبز بكميات كبيرة.
واكد عرفات ان هذا التهافت لا داعي له في ظل توافر كميات كبيرة من الطحين تكفي الاردن لمدة تزيد عن ال ٦ شهور .
واشار الى ان هناك تهافت على المولات والمحال التجارية لشراء المواد التموينية، مؤكدا ان جميع السلع الاساسية متوفرة وتكفي حاجة المواطنين لمدة سنة.
ودعا المواطنين الى شراء احتياجاتهم اليومية من السلع وخصوصا وان جميع المواد متوفرة.

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