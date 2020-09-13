اربد.. عزل 6 منازل بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

احمد التميمي

اربد – قال رئيس لجنة متابعة ملف كورونا في محافظة اربد، محافظ اربد رضوان العتوم انه جرى مساء الاحد ، عزل 6 منازل بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال العتوم ان المنازل تقع في مناطق مختلفة في مدينة اربد (البارحة، حكما، الحي الشمالي والشرقي) لافتا الى ان فرق التقصي الوبائي باشرت بسحب العينات من المخالطين للمصابين فيما تم نقل الاصابات الى مستشفى الامير حمزة وغرف الحجر في البحر الميت.

وأكد العتوم انه تم التعامل مع المنازل وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

واوضح العتوم انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى المنازل وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

يشار الى ان محافظة اريد سجلت اليوم 12 حالة اصابة بفيروس كورونا اثنتان قادمتان من خارج المحافظة لم تحسب من ضمن احصائيات المحافظة.