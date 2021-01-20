اربد: فرص عمل تشغيلية للذكور بشركة تغذية

إربد- أعلن مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الهاشمي، فرع إربد، اليوم الاربعاء، عن فرص عمل تشغيلية للذكور لدى إحدى شركات التغذية الكبرى كمقدمين طعام وعمال مجلى.

ويشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون أردني الجنسية وأن يجيد القراءة والكتابة ولا تشترط الخبرة، وسيحصل مقدم الطعام على راتب 260 دينارا، وعامل المجلى على راتب 280 دينارا، إضافة الى تأمين السكن، وثلاث وجبات طعام وزي خاص بالعمل وضمان إجتماعي.

وقال المركز ان الدوام سيكون 15 يوما بالشهر وبنظام الشفتات، إضافة الى الحصول على التأمين الطبي الشامل في الموقع والمواصلات مؤمنة ذهابا وإيابا، وسيكون هناك ترقيات وزيادات سنوية على الراتب.

وعلى الراغبين بالتقدم الدخول الى الرابط : Chat>whatsapp.com/GHwgfZOGsGh.- (بترا)