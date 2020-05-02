اربد: مخالفة 14 محلا لعدم الاعلان عن الاسعار والاعتداء على الارصفة

احمد التميمي

اربد – حررت كوادر الصحة والسلامة العامة في محافظة اربد اليوم السبت، 14 مخالفة لمحال تجارية في الوسط التجاري تتعلق بعدم الاعلان عن الاسعار والاعتداء على الارصفة وعدم الحصول على تراخيص، وفق محافظ اربد رضوان العتوم.

وقال العتوم للغد ان المخالفات المحررة منها 9 مخالفات لعدم اعلان الاسعار وفقا للانظمة المتبعة، و4 مخالفات لتجاوز السقوف السعرية المحددة للخضار وبيض المائدة و3 مخالفات لعدم الحصول على التراخيص.

واكد العتوم انه لا تهاون في تطبيق القانون مع المخالفين، لافتا الى ان لجان الصحة والسلامة العامة متواجدة في الاسواق بشكل مكثف لضبط اي مخالفة.

واغلقت كوادر الرقابة في مديرية صناعة وتجارة اربد محل لبيع الاراجيل لمخالفته لاوامر الدفاع المصرح لهم بالفتح، وفق مدير الصناعة المهندس عبد الحليم الجمرة.