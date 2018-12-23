مداهمة أمنية لمستودعات دخان مهرب في اربد

اربد – الغد – داهمت قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك و إدارة الجمارك، أحد المنازل في منطقة بشرى، شرق مدينة اربد، اليوم الأحد، بعد ورود معلومات بوجود كميات من الدخان المهرب بإحدى المستودعات، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، إنه تم إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على المنزل بعد محاول الأشخاص مقاومة القوة الأمنية، دون وقوع أي إصابات.