اربد: مطالبات بإلغاء سوق الجمعة لخطر “الكورونا”

احمد التميمي

اربد – قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن مسألة إغلاق سوق الجمعة الذي يأمه آلاف المواطنين الأردنيين وجنسيات آسيوية كاجراء احترازي تحسبا من فيروس ” كارونا” ليس من اختصاص البلدية وانما اختصاص الحاكم الاداري.

وأكد بني هاني للغد انه في حال قرر المحافظ اغلاق السوق فان البلدية والاجهزة الامنية ستتعاون في اغلاق السوق ومنع الاشخاص من عرض بضائعهم في السوق.

واكد بني هاني ان السوق يشكل بؤرة بيئية ساخنة وحاولت البلدية تنظيم السوق اكثر من مره، لافتا الى ان الارض الذي يتم عرض البضائع فيها هي لمواطنين وليست للبلدية.

وطالب مواطنين في اربد اصحاب القرار إلغاء سوق الجمعة لاجتماع أعداد كبيره من مختلف الجنسيات وخصوصا من يعملون بمدينة الحسن الصناعيه (جنسيات شرق اسيا).