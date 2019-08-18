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اربد.. مقتل شخص على يد ابن عمه رميا بالرصاص

منذ 3 ساعات
إطلاق نار - (أرشيفية)
إطلاق نار - (أرشيفية)

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عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة اربد بعد عصر الأحد بقيام أحد الأشخاص بإصابة شخص آخر بعيار ناري أثناء وجوده في شارع البتراء في محافظة اربد، حيث أسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة .
وأضاف الناطق الاعلامي أنه بوشر التحقيق في القضية وتبين بأن مطلق النار هو ابن عم المغدور وأنه يوجد خلافات سابقة بينهما، والبحث جار عنه.

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