عمان – الغد – بحضور الدكتور احمد العواملة رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة وخالد عربيات امين سر الاتحاد، اختتمت يوم الاربعاء الماضي بطولة خماسي كرة القدم للطالبات ضمن بطولة الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة.

وجاءت النتائج الفنية لبطولة خماسي كرة القدم للطالبات التي جرت على ملعب كلية لومينيوس على النحو التالي:

فاز فريق كلية الخوارزمي على فريق اكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية بواقع 2-0، كما فاز فريق كلية اربد الجامعية على فريق مركز الجامعة بنتيجة 3-0، وفاز فريق كلية الاميرة رحمة الجامعية على فريق كلية الكرك الجامعية بواقع 10-5 وتغلب فريق كلية الاميرة عالية الجامعية على فريق كلية الهندسة التكنولوجية بواقع 4-0، وفاز فريق كلية الاميرة رحمة الجامعية على فريق كلية الخوارزمي بواقع 10-2، وفاز فريق كلية اربد الجامعية على فريق كلية الاميرة عالية الجامعية بنتيجة 3-1.

وستقام المبارة النهائية بين فريقي اربد الجامعية ورحمة الجامعية في مدينة العقبة خلال شهر كانون اول (ديسمبر) الجاري 2019