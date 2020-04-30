اربد : 11 مخالفة لمحال تجارية وإغلاق محل للأراجيل

اربد – حررت كوادر الرقابة في مديرية الصناعة والتجارة والتموين لمحافظة اربد اليوم الخميس، 11 مخالفة لمحال تجارية فيما اغلقت محلاً لبيع الاراجيل في بلدة سموع بلواء الكورة.

وقال مدير المديرية عبد الحليم الجمرة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المخالفات المحررة منها 7 مخالفات لعدم اعلان الاسعار وفقا للانظمة المتبعة، واربع مخالفات لتجاوز السقوف السعرية المحددة للخضار وبيض المائدة.

واكد الجمرة ان جميع المواد الغذائية خاصة من الخضار والفواكه متوافرة بكميات كافية ويجري متابعة عمليات بيعها وفقا للسقوف السعرية يوميا، مشيرا الى ان اجمالي كميات الخضار والفواكه الواردة الى السوق المركزي اليوم بلغت 1016 طناً.

من جهة اخرى بين الجمرة انه تم اليوم تنظيم جولات رقابية تشاركية مع الحكام الاداريين ولجان الصحة والسلامة العامة والجهات ذات العلاقة في لواءي قصبة اربد والكورة، فيما بدأت لجان برئاسة متصرفي الوية الطيبة والوسطية وبني كنانة لغاية ارشاد المنشات التجارية لالية الانتساب في الضمان الاجتماعي وفتح المحافظ الالكترونية، مشيرا ًالى انه تم لغاية الان الوصول الى 60 منشأة تجارية في تلك الألوية.

–(بترا)

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