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اربد: 11 مخالفة لمحال لعدم إعلانها قوائم الأسعار

منذ ساعتين

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اربد – حررت كوادر الرقابة في مديرية الصناعة والتجارة لمحافظة اربد اليوم الاربعاء 11مخالفة بحق محال تجارية تعمدت عدم الاعلان عن قوائم اسعار السلع.
وقال مدير المديرية، عبد الحليم الجمرة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن المخالفات شملت 5 محلات لبيع الدجاج المجمد والنتافات ومحال للخضار والبيض ومواد التنظيف.
وبين انه تم اغلاق محل خياطة لمخالفته قرار الاغلاق بموجب قانون الدفاع.
واكد انه سيتم تكثيف اعمال الرقابة على الاسواق خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى توافر مختلف السلع الغذائية والتموينية.(بترا)

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