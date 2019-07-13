ارتباطات مع “نايكي” تمنع جيمس من التخلي عن الرقم 23 لديفيس

لوس انجليس – أشارت تقارير صحفية أميركية الى أنه لن يكون بإمكان نجم فريق لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، التخلي عن الرقم 23 لصالح زميله الجديد أنطوني ديفيس، بسبب ممانعة شركة “نايكي” الأميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية.

وذكرت شبكة “اي اس بي ان” وموقع “ياهو سبورتس”، أن عملية التبادل ستتأخر بسبب مشاكل في الانتاج وقضايا مالية لشركة “نايكي”، المرتبطة بعشرات الملايين من الدولارات من بيع قميص ليبرون الرقم (23)، وهو من الأشهر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

LeBron James will not be able to give new NBA teammate Anthony Davis his Los Angeles Lakers number 23 jersey because Nike would not approve the move. | @AFP https://t.co/JcZmanYxbj — INQUIRER Sports (@INQUIRERSports) July 13, 2019

وكان “الملك” جيمس قد أعرب عن رغبته بالتخلي عن الرقم 23 للوافد الجديد ديفيس (26 عاما) – الذي اعتاد على حمل هذا الرقم طوال مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين مع فريقه السابق نيو أورليانز بيليكانز – على أن يعود الى الرقم 6 الذي حمله عندما حصد لقبه الأول في الدوري مع ميامي هيت.

وعلى الرغم من إغلاق باب تسجيل أرقام اللاعبين في 15 آذار (مارس) الماضي، إلا أن المسؤولين عن الدوري أكدوا لفريق ليكرز موافقتهم على حصول التبادل في حال لم تعارض الشركة الصانعة للعملية.

وقرر جيمس تأجيل هذه الخطوة بعد هذا التعارض تجنبا لأي ازعاج واحتراما للمشجعين، الذين اشتروا بالفعل قميصه الرقم 23 مع ليكرز. (أ ف ب)