ارتباطات مع “نايكي” تمنع جيمس من التخلي عن الرقم 23 لديفيس

لوس انجليس – أشارت تقارير صحفية أميركية الى أنه لن يكون بإمكان نجم فريق لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، التخلي عن الرقم 23 لصالح زميله الجديد أنطوني ديفيس، بسبب ممانعة شركة “نايكي” الأميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية.

وذكرت شبكة “اي اس بي ان” وموقع “ياهو سبورتس”، أن عملية التبادل ستتأخر بسبب مشاكل في الانتاج وقضايا مالية لشركة “نايكي”، المرتبطة بعشرات الملايين من الدولارات من بيع قميص ليبرون الرقم (23)، وهو من الأشهر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

