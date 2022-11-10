ارتفاع أحمال الكهرباء الصباحية %9

رهام زيدان



عمان- أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن أحمال النظام الكهربائي ارتفعت الأسبوع الحالي بنسبة 9 % مقارنة بالأسبوع السابق.

ووفقا لمصادر الشركة، فإن الأحمال الصباحية تراوح حاليا 2500 ميغا واط فيما تراوح الأحمال المسائية 2900 ميغاواط، وكانت معدلاتها تراوح 2300 إلى 2700 ميغاواط الأسبوع الماضي.

وتوقعت الشركة أن تبلغ ذروة حمل النظام الكهربائي خلال فصل الشتاء الحالي بين 4100 ميغاو واط إلى 4200 ميغا واط، فيما كان أقصى حمل كهربائي تاريخي في المملكة بلغ 4010 ميغاواط، والذي جرى تسجيله في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي من هذا العام تزامنا مع عاصفة ثلجية أثرت على المملكة في تلك الفترة.

وكانت بيانات الشركة أظهرت أن إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وبلغ حجمها نحو 15554.3جيجاواط/ ساعة مقارنة مع 14523جيجاواط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 7.1 %.

وتضمنت هذه الطاقة مبيعات إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) التي زادت مشترياتها بنسبة تقارب 7.3 % لتبلغ نحو 15083.2 جيجاواط/ ساعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 14061.6 جيجاواط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الشركة انخفاض الاستطاعة التوليدية للطاقة التقليدية من 4000 ميجاواط عام 2020، إلى 3977 ميجاواط عام 2021، بنسبة 0.6 %، فيما ارتفعت استطاعة الطاقة المتجددة من 1424 ميجاواط 2020، إلى 1579 ميجاواط عام 2021 بزيادة بلغت 10.9 %، فيما بلغت إيرادات بيع الطاقة العام الماضي 1.31 مليار دينار مقارنة مع 1.35 مليار دينار في العام 2020.