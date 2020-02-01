ارتفاع أرباح “العربي الإسلامي الدولي” إلى 34.4 مليون دينار

عمان- الغد– تشير النتائج الأولية المنشورة على موقع سوق عمان المالي والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني الى ارتفاع أرباح البنك العربي الإسلامي الدولي للعام 2019 الى 34.4 مليون دينار بعد الضريبة مقارنة مع 31.9 مليون دينار للعام 2018 بنسبة نمو 8 % وإلى ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية إلى 86 مليون دينار مقابل 81 مليون دينار للعام الماضي.

ونظراً لهذه النتائج، فقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح على المساهم الوحيد (البنك العربي) بقيمة (16) مليون دينار.

وعلى صعيد آخر، فقد حقق البنك نمواً ملحوظاً في الجوانب الرئيسية كافة، فقد نمت ودائع العملاء للعام 2019 لتصل الى 2,339 مليون دينار، مقارنة مع 2,133 مليون دينار للعام 2018 محققة نموا بنسبة 10 %. كما أظهرت النتائج ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الى 1,440 مليون دينار للعام 2019 مقارنة مع 1,400 مليون دينار للعام 2018 وبنسبة زيادة 3 %.

وذكر البنك في الإفصاح أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 20.38 % متجاوزة النسبة المطلوبة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 %.