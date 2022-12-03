ارتفاع أسعار الأغنام والدواجن عالميا

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 117.1 نقطة في تشرين الثاني/ نوفمبر، بانخفاض قدره 1.1 نقطة (أي 0.9 في المائة) عن مستواه في تشرين الأول/ أكتوبر، مسجلًا كذلك تراجعًا للشهر الخامس على التوالي، ولكنه لا يزال أعلى بمقدار 4.6 نقاط (أي 4.1 في المائة) من مستواه قبل عام واحد.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، هبطت الأسعار الدولية للحوم الأبقار للشهر الخامس على التوالي، حيث أتت زيادة المتاح للتصدير من أستراليا لتضاف إلى الإمدادات المرتفعة أصلًا من البرازيل، بغض النظر عن استمرار الطلب القوي من جانب الصين على الاستيراد.

جاء ذلك في تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الصادر أمس الجمعة.

ويُستخدم مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية.

وعلى النقيض من ذلك، عاودت الأسعار العالمية لجميع أنواع اللحوم الأخرى ارتفاعها، حيث كانت أسعار لحوم الأغنام هي الأعلى مدفوعةً بالطلب القوي على الواردات، رغم الزيادة الموسمية للإمدادات من أوسيانيا.

كما انتعشت الأسعار الدولية للحوم الدواجن نتيجة انحسار المتاح منها للتصدير عالميًا، وسط تراجع الإنتاج لدى العديد من الدول المنتجة الكبيرة بسبب التفشي الكثيف لإنفلونزا الطيور.