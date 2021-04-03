ارتفاع أسعار الخيار بنسبة 300% في إربد

احمد التميمي

اربد – ارتفعت اسعار مادة الخيار بالسوق المحلي الى اكثر من 300%، فيما ارتفعت مادتي البندورة والفلفل الاخضر الى 50% وفق نقيب مصدري الخضار والفواكه فرع اربد المهندس محمد قنديل.

واشار الى ارتفاع مادة الخيار ناتج عن التصدير من جهة وقلة الانتاج، اضافة الى استخدام الخيار في مادة المخلل “الكبيس” لشهر رمضان المبارك.

وتوقع قنديل ارتفاع اسعار مادة الخيار في الايام المقبلة نظرا لشح الانتاج، لافتا الى ان كيلو الخيار تجاوز سعره 130 قرش بعدما كان يباع بـ 40 قرش الاسبوع الماضي.

واضاف ان مادة البندورة والفلفل شهدت اليوم ارتفاع بنسبة 50%، حيث كانت تباع كيلو البندورة الاسبوع الماضي بربع دينار واليون تباع بنصف دينار، اضافة الى مادة الفلفل ارتفعت الى الدينار بعدما كانت تباع بنصف دينار.

واكد قنديل ان باقي الخصار والفواكة كالزهرة والباذنجيان والبطاطا الكوسا شهد ارتفاع طفيف، الا ان اسعارها مقبوله لغاية الان.