ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم 34.7 %

عمان- ارتفعت أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 7ر34 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، وبلغ السعر 36ر1 دينار/ للكيلو غرام الواحد مقابل 01ر1 دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت دائرة الاحصاءات العامة، في تقريرها الربعي اليوم الاثنين، إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض، فارتفعت أسعار باب المزرعة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 9ر25 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، انخفض إنتاج لحوم الدجاج في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 86ر4 بالمئة، حيث بلغ 5ر70 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1ر74 ألف طن.-(بترا)