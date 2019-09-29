ارتفاع أسعار الدجاج 5%

عمان- الغد- ارتفعت اسعار لحوم الدجاج خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 8ر4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، بلغ سعر كيلو الدجاج من باب المزرعة 30ر1 دينار في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 24ر1 دينار مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واشارت البيانات إلى انخفاض أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض، وانخفضت أسعار باب المزرعة خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 17% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، كما بلغ سعر بيض المائدة 42 فلساً للبيضة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 51 فلساً للبيضة خلال الربع الثاني من عام 2018.