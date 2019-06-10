ارتفاع أسعار الدولار الأميركي

واشنطن- ارتفع الدولار الأميركي بالسوق العالمية اليوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتعافى من أدنى مستوى في شهرين بفعل تراجع مخاوف الحروب التجارية.

وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 2ر0 بالمئة إلى مستوى 87ر96 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 63ر96 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 63ر96 نقطة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إن الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك يشمل إجراءات واسعة ستتخذها المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى, وبموجب هذا تخلت الولايات المتحدة عن التهديد بفرض رسوم جمركية بحوالي 5 بالمئة على الواردات المكسيكية اعتبارا من اليوم.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، وهو كبير المفاوضين في المحادثات التجارية مع الصين: إن الرئيس ترمب سيقرر ما إذا كان سيتم تطبيق المزيد من التعريفات على الصين بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني لاحقا من هذا الشهر. –(بترا)