ارتفاع أسعار الذهب دينارا واحدا في السوق المحلية

رتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، اليوم الخميس، دينارا واحدا لمختلف عياراته المتداولة بالمملكة، بعد أن وصل لأعلى سعر عالميا منذ عام جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعدن النفيس بلغ صباح اليوم بالسوق العالمية عند أعلى سعر منذ عام وسجل 1942 دولارا للأونصة بعد اندلاع المعارك بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم عند 39.50 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 38 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 46.20 و35.30 دينار على التوالي.

وأضاف أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 275 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 315 دينارا، وسط طلب وعرض ضعيف بالسوق المحلية.-(بترا)