ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وانخفاض الدولار

الغد- ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، في وول ستريت، وسط ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.13% لتتداول عند 1,731.48 دولار، للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,729.31 دولار .

إلى ذلك، تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي، مبتعداً عن أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح وذلك بعد الكشف عن خطة إنفاق مالي ضخمة في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الالكترونية الصادرة في نيويورك، فقد انخفض مؤشر الدولار بأقل من 0.1 % إلى مستوى 92.83 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 92.89 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.93 نقطة .