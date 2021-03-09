ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

واشنطن- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتتماسك فوق أدنى مستوى في 9 أشهر المسجل في وقت سابق من تعاملات الأمس، بفضل نزول مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بعد تراجع عائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3ر1 بالمئة إلى 88ر704ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 16ر683ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 12ر680ر1 دولار.(بترا)

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