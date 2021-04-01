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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

منذ ساعة واحدة
سبائك ذهبية 24 قيراط في منشأة وست بوينت منت بنيويورك -(ارشيفية)

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واشنطن- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وارتفعت أسعار معدن الذهب، بحسب وول ستريت جورنال، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1,719.77 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,707.49 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,707.69 دولار.

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