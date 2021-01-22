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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

منذ 4 ساعات

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واشنطن – ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية أمس، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في ِأسبوعين، استنادا على تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، ويكبح المكاسب ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال .
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1,875.11 دولار، الأعلى منذ 8 كانون الثاني الجاري، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,871.09 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,866.17 دولار. (بترا)

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