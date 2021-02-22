ارتفاع أسعار الذهب عالميا

واشنطن – واصلت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم الاثنين، الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، من أدنى مستوى فى سبعة شهور، ليتداول فوق مستويات 800ر1 دولار للأونصة مرة أخرى.

ويأتي الارتفاع بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية. وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، ارتفعت أسعار الذهب قرابة 0ر1 بالمئة إلى 25ر799ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 18ر782ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 72ر780ر1 دولار.–(بترا)