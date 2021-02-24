ارتفاع أسعار الذهب عالميا

واشنطن- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق العالمية اليوم الأربعاء، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس، لتقترب مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى في أسبوع، بدعم تراجع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية، قبيل استكمال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي “جيروم بأول” لشهادته النصف سنوية عن السياسة النقدية أمام الكونغرس.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 4ر0 بالمئة إلى 83ر813ر1 دولار من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 12ر806ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 07ر803ر1 دولار.

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