ارتفاع أسعار الذهب عالميا

واشنطن-ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني، حيث تماسكت أسعار الذهب فوق 800ر1 دولار للأونصة، وذلك بدعم تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، قبل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي في ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية، بحسب واشنطن بوست.

وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 5ر0 بالمئة إلى 38ر807ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 23ر798ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 97ر797ر1 دولار.