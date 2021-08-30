ارتفاع أسعار الذهب عالميا

واشنطن– ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتوسع مكاسبها لليوم الثالث، مسجلة أعلى مستوى في أربعة أسابيع، بفضل تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ” جيروم باول”.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 20ر823ر1 دولار، الأعلى منذ 4 آب الحالي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 33ر817ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 75ر812ر1 دولار.

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