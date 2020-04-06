ارتفاع أسعار الذهب عالميا

واشنطن- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين، بفعل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن وتصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1ر1 بالمئة إلى 73ر637ر1 دولار الأعلى منذ 26 آذار الماضي من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 14ر619ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 99ر608ر1 دولار. وزادت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust ، وهو أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب، اليوم الجمعة بمقدار02ر7 طن متري، في رابع زيادة يومية على التوالي ليرتفع الإجمالي إلى 99ر978 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 5 آب عام 2016.(بترا)