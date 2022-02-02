ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، استنادا إلى تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، بجانب نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن بعد قفزة جديدة في وتيرة التضخم الأوروبية وتراجع الأسهم الأوروبية عالميا.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% إلى 63ر803ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 39ر800ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 42ر794ر1 دولار.