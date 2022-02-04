ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم الجمعة إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يؤثر على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1805.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1807.20 دولار.

وقال إيليا سبيفاك الخبير في تداول العملات في ديلي فوركس إنه إذا شجع تقرير الوظائف الأمريكية الميل العام داخل مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في أسعار الذهب.

وارتفع الذهب بنحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.47 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1029.49 دولار وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2344.98 دولار. (رويترز)