ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت)، اليوم الاثنين، لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين.

ويأتي الارتفاع في ظل عمليات شراء المعدن كأداة حفظ، بفعل تصاعد المخاوف حيال وتيرة التضخم في الاقتصادات الكبرى، خاصة بعد القفزة الأخيرة في أسعار النفط وتسجيل أعلى مستوى في 8 سنوات.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1815.34 دولار، وهو الأعلى منذ 27 كانون الثاني الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات، اليوم، عند 1807.01 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1806.45 دولار.