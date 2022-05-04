اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

3:10 م2022-05-04

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ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بدعم تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية العالمية.
وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت أسعار معدن الذهب نسبة 0.2 بالمئة إلى 1,872.06 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,867.77 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,861.40 دولار.
وحققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة، بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1,850.35 دولار للأونصة.

3:10 م2022-05-04
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