ارتفاع أسعار الذهب عالميا

واشنطن- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا أمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى، مع تجدد عمليات شراء المعدن كملاذ آمن قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس الأميركي حول الخطط التحفيزية التي تم إقرارها مؤخرا للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 5ر0 بالمئة الى 37ر1740 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 93ر1730 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 9ر1725 دولار.

وبلغت حيازات الذهب لدى صندوق “SPDR Gold Trust” اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب أمس دون أي تغيير يذكر، ليظل الإجمالي عند مستوى 78ر1113 طن متري.(بترا)