ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت – نيويورك) اليوم الجمعة، لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع، مع نشاط ملحوظ في عمليات شراء المعدن الثمين في ظل هبوط سندات الخزانة في الولايات المتحدة، بحسب (وول ستريت جورنال).

والمعدن الأصفر في طريقه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر ونصف، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن، في ظل تصاعد المخاوف حيال ركود الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1,728.28 دولار، الأعلى في أسبوع من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,718.02 دولار ، وسجلت أعلى مستوى عند 1,712.88 دولار .

وحققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.25 بالمئة، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى في 16 شهرا عند 1,680.88 دولار للأونصة المسجل في وقت سابق من التعاملات.