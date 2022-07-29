ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت – نيويورك) خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأميركي، وفقا للعلاقة العكسية بنيهما .

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول المقبل 0.39 بالمئة لتتداول عند 1,780.00 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,773.10 دولار للأونصة، بينما استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,769.20 دولار للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأميركي 0.31 بالمئة إلى 105.90 مقارنة بالافتتاحية عند 106.23.