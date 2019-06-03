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ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أشهر

منذ 42 دقيقة

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واشنطن- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية اليوم الاثنين لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، استنادا على الطلب المرتفع على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات السياسية والتجارية العالمية التي أدت إلى تراجع الدولار الأمريكي.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.8% لتتداول عند مستوى 1,317.12 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 1,306.56 دولار، وسجلت أعلى مستوى 1,317.43 دولار الأعلى منذ 27 آذارالماضي، وأدنى مستوى 1,305.92 دولار.
وبلغت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب إلى 743.21 طن متري، والذي يعد أعلى مستوى منذ 2 أيار2019.-(بترا)

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