ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 8 سنوات

واشنطن- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا، مع استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن بفعل تصاعد مخاوف اتجاه الاقتصاد الأميركي لتسجيل ركود تاريخي خلال هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2ر1 بالمئة إلى 09ر1765 دولار وهو الأعلى منذ تشرين الأول، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 49ر1744 دولار.

وزادت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم الجمعة بنحو 06ر9 طن متري، في رابع زيادة يومية على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 78ر1113 طن متري والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار 2013.

–(بترا)