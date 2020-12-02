ارتفاع أسعار الذهب محليا

عمان-الغد – ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الأربعاء، بمقدار 1.10 دينار لمختلف العيارات المتداولة بين المواطنين، مدفوعة بارتفاع المعدن النفيس بالسوق العالمية.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الأربعاء عند 37.10 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.60 للبيع، وسط طلب وعرض ضعيفين.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 44.60 دينار و33 دينارا على التوالي.

واشار علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 265 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 300 دينار.

وبين أن أسعار الذهب بالسوق العالمية وصلت حتى عصر اليوم الأربعاء إلى 1830 دولارا للأونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.