ارتفاع أسعار الذهب

الغد- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتستقر داخل نطاق ضيق، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن مسائل تكتنفها الضبابية عالميا بما في ذلك التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما ساعد المعدن الأصفر في تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق مدفوعا بآمال تحقيق انفراجة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في غضون ذلك، ربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1703.44 دولار للأوقية، وتماسك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق والذي سجله يوم الخميس عند 1704.59 دولار مما يضعه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي نسبته نحو اثنين بالمئة.

كما يتجه المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات للصعود للجلسة الرابعة على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1499.15 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع نحو 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1502.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسواق الأسهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، بينما قال مسؤول في البيت الأبيض إن اليوم الأول من المحادثات مضى ”على نحو أفضل من المتوقع على الأرجح“.

وتراجع الدولار قليلا مقابل عملات منافسة مما ساعد في دفع أسعار الذهب للصعود. والدولار بديل ملاذ آمن خلال الحرب التجارية.(رويترز)