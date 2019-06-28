ارتفاع أسعار الذهب

الغد- ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة صوب تسجيل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، في الوقت الذي تلوح فيه الضبابية بشأن ما إذا كانت محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة ستتمخض عن إحراز أي تقدم في إنهاء النزاع التجاري المستمر بين البلدين منذ عام.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1413.80 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب نحو 8.4 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري ويتجه صوب تحقيق أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ يونيو حزيران 2016.

ومع ارتفاع الذهب قرابة 1.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، فإنه يتجه أيضا صوب تسجيل سادس صعود أسبوعي على الترتيب.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1416.60 دولار للأوقية.

ويجتمع زعماء دول مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت في أوساكا باليابان لكن الاجتماع الأكثر ترقبا هو الذي يُعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والمقرر يوم السبت. (رويترز)