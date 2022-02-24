ارتفاع أسعار الزيوت النباتية غير مرتبط بالحرب في أوكرانيا

أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن الأردن لا يستورد المواد الغذائية من أوكرانيا باستثناء صنف واحد من الزيوت النباتية، وبعض الكميات البسيطة من الدجاج المجمد.

واكد الحاج توفيق في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أنه “لا صحة للمعلومات التي تم تداولها اليوم الخميس، بأن الحرب في اوكرانيا أدت لارتفاع أسعار الزيوت النباتية في السوق المحلية”، مشيرا الى أن الأسعار مرتفعة منذ عام تقريبا، وزادت مؤخرا.

وأضاف، إن الزيوت النباتية متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلية، وهناك بدائل للمستوردات القادمة من أوكرانيا، موضحا أن النقابة تتابع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجريات الأحداث لانعكاساتها على أسعار النفط وأجور الشحن العالمية.

وأكد الحاج توفيق الذي يرأس أيضا غرفة تجارة عمان، أن مخزون المملكة من المواد الغذائية آمن، ولن نشهد ارتفاعات على اسعار المواد الغذائية جراء الأزمة في الوقت القريب، داعيا إلى عدم الالتفاف لأي تصريحات تصدر عن جهات غير معنية.

وأشار إلى أن المملكة تملك خيارات كثيرة لاستيراد الزيوت النباتية بخاصة صنف دوار الشمس الذي يأتي غالبيته من أوكرانيا، مؤكدا وجود بدائل عربية يمكن الاستيراد منها. -(بترا)