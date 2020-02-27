ارتفاع أسعار الكمامات محليا وعالميا إثر زيادة الطلب

عمان- الغد- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل العبيدات، أن الكمامات غير مسعرة من أي جهة حكومية، وهو ما يسمح بتغير سعرها تبعا للعرض والطلب، وارتفاع أسعار الكمامات محليا وعالميا إثر زيادة الطلب وقلة العرض في الأسواق. وبين أنه وفي حال قررت الحكومة تسعير الكمامات، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعرها في الأسواق بطبيعة الحال، كما حصل مؤخرا عند إخضاع بعض أنواع المطاعيم لتسعيرة موحدة.

ودعا مستودعات الأدوية وموزعي الكمامات إلى عدم إخضاع الكمامات لربح عالٍ، موضحا أن الكمامات الجراحية متوفرة في المستشفيات الحكومية والخاصة ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية كافة.

وأكد أن المؤسسة منعت مؤخرا تصدير الكمامات إلى خارج البلاد؛ حتى تغطي الكميات المصنعة حاجة السوق المحلية. فيما أكد نقیب الصیادلة زید الكیلاني، أن الكمامات العادیة لم یصل سعرها الى 20 دیناراً كما هو متداول، لافتا إلى أن رفع الأسعار جاء على مستوى العالم ولیس في الأردن فقط، وذلك بسبب توقف الصین عن التصنیع، نافیاً ارتفاع سعر الكمامات الورقیة إلى 7 دنانیر، كما نشر بين المواطنین. وكشف، بدوره، عن تصنیع نوع جدید من الكمامات الواقیة المضاد لفیروس الكورونا تبلغ تكلفتها بین 20 و29 دیناراً، تحتوي على مواد كیمیائیة فعالة تساعد على صد الفیروس ومخصصة للمصابین والأطباء والعاملین في المراكز، لقوتها ومتانتها وتخصیصها للمرضى بالفیروس والمحیطین بهم.

وبين الكیلاني أن هذه الكمامات وغیرها من الكمامات مرتفعة الثمن لیست مخصصة للبعیدین عن بیئة الكورونا والمرضى وغرف الحجر الصحي، خاصة وأن الأردن یخلو من الفیروس الذي انتشر في دول مجاورة.