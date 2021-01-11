ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر كانون الأول الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 483.9 دولارا للطن مقارنة مع سعره لشهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 443.8 وبنسبة ارتفاع بلغت 9% كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 455.3 دولار للطن إلى 495.3 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.8%.

وارتفع سعر الديزل من 412.1 دولار للطن إلى 430.7 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5%، فيما ارتفع سعر الكاز من 423.1 دولار للطن إلى 446.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.6%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 317.2 دولارا للطن مقابل 296.9 دولارا في شهر كانون الأول الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الثاني إلى 535 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 457.5 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 16.9%.

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي قد بلغ 53.3 دولارا للبرميل مقابل 49.8 دولارا المسجل في شهر كانون الأول الماضي.